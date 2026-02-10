Erste Schätzungen: Aspocomp Group vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Aspocomp Group wird voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

1 Analyst erwartet einen Verlust je Aktie von -0,049 EUR. Im Vorjahresquartal waren 0,120 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

1 Analyst erwartet auf der Umsatzseite eine Steigerung von 19,80 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,9 Millionen EUR. Dementsprechend geht der Experte bei Aspocomp Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 9,5 Millionen EUR aus.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 0,057 EUR, während im vorherigen Zeitraum noch -0,510 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz geht 1 Analyst davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 38,8 Millionen EUR umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 27,6 Millionen EUR waren.

