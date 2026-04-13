Erste Schätzungen: Assa Abloy (B) legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Assa Abloy (B) lädt voraussichtlich am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

14 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 3,34 SEK. Das entspräche einem Zuwachs von 51,82 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 2,20 SEK erwirtschaftet wurden.

16 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 36,33 Milliarden SEK – das wäre ein Abschlag von 4,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 37,94 Milliarden SEK umgesetzt worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 22 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 15,83 SEK, während im vorherigen Jahr noch 13,23 SEK erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 21 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 154,96 Milliarden SEK umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 152,37 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at