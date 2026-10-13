Erste Schätzungen: Assa Abloy (B) präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Assa Abloy (B) wird voraussichtlich am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 13 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 4,30 SEK je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Assa Abloy (B) noch ein Gewinn pro Aktie von 3,74 SEK in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Assa Abloy (B) in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,64 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 40,68 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel waren noch 38,15 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

22 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 16,07 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 13,23 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 22 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 157,70 Milliarden SEK, gegenüber 152,37 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at