Erste Schätzungen: Assa Abloy (B) stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Assa Abloy (B) wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 3,93 SEK aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 2,08 Prozent erhöht. Damals waren 3,85 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 2,14 Prozent auf 38,73 Milliarden SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 39,58 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 22 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 14,60 SEK, gegenüber 14,08 SEK je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 21 Analysten im Durchschnitt 152,82 Milliarden SEK, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 150,13 Milliarden SEK generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at