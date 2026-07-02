Erste Schätzungen: Assa Abloy (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Assa Abloy (B) lässt sich voraussichtlich am 17.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Assa Abloy (B) die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 15 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,91 SEK je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Assa Abloy (B) noch 3,43 SEK je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 2,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 39,06 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren noch 38,02 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 24 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 15,82 SEK, gegenüber 13,23 SEK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 23 Analysten durchschnittlich 155,57 Milliarden SEK im Vergleich zu 152,37 Milliarden SEK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at