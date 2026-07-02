Erste Schätzungen: Assa Abloy Un legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Assa Abloy Un wird voraussichtlich am 17.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 15 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,209 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,180 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

15 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,37 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 3,93 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 4,14 Milliarden USD aus.

Die Prognosen von 23 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,837 USD, gegenüber 0,670 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 22 Analysten durchschnittlich 16,49 Milliarden USD im Vergleich zu 15,54 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at