Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- Aktie

WKN DE: A0YGQM / ISIN: US0453871073

21.01.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Assa Abloy Un mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Assa Abloy Un wird voraussichtlich am 05.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 16 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,211 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Assa Abloy Un 0,180 USD je Aktie eingenommen.

16 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 13,25 Prozent auf 4,16 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,783 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 16,43 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 14,20 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B-

Analysen zu Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B-

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- 20,07 1,93% Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B-

