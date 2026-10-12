Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- Aktie
WKN DE: A0YGQM / ISIN: US0453871073
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12.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Assa Abloy Un stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Assa Abloy Un äußert sich voraussichtlich am 27.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,221 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,50 Prozent erhöht. Damals waren 0,200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal soll Assa Abloy Un im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 4,16 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 15 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,01 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,85 Prozent gesteigert.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,822 USD aus. Im Vorjahr waren 0,670 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 21 Analysten im Durchschnitt 16,16 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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