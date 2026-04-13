Assa Abloy AB Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-2 Sh -B- Aktie
WKN DE: A0YGQM / ISIN: US0453871073
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Assa Abloy Un zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Assa Abloy Un präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 14 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,180 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 80,0 Prozent erhöht. Damals waren 0,100 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 16 Analysten ein Plus von 9,75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 3,90 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 3,55 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,848 USD, gegenüber 0,670 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 20 Analysten auf durchschnittlich 16,62 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 15,54 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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