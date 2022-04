Erste Schätzungen: Assertio legt Quartalsergebnis vor

Assertio präsentiert in der voraussichtlich am 09.05.2022 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2022 endete.

1 Analyst schätzt, dass Assertio für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 0,080 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,159 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz erwartet insgesamt 1 Analyst eine Steigerung von 253,19 Prozent auf 32,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Assertio noch 9,3 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr gibt 1 Analyst ab. Er prognostiziert einen Gewinn von 0,400 USD je Aktie, gegenüber 0,143 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sah 1 Analyst bei 130,1 Millionen USD. Im Vorjahr waren 109,4 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at