Erste Schätzungen: AssetMark Financial gewährt Anlegern Blick in die Bücher

AssetMark Financial wird voraussichtlich am 15.02.2022 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 7 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,344 USD. Dies würde einem Zuwachs von 6,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem AssetMark Financial 0,322 USD je Aktie vermeldete.

Im abgelaufenen Quartal soll AssetMark Financial nach den Prognosen von 6 Analysten 102,9 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 35,06 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 76,2 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 1,41 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 1,01 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 378,0 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 296,7 Millionen USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at