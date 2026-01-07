Erste Schätzungen: Associated Banc-Corp öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Associated Banc-Corp wird sich voraussichtlich am 22.01.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Schätzungen von 10 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,699 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -1,030 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten einen Zuwachs von 17,13 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 382,4 Millionen USD gegenüber 326,4 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 11 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 2,70 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,720 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 2,12 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

