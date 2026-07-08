Associated Banc Aktie
WKN: 907145 / ISIN: US0454871056
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08.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Associated Banc-Corp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Associated Banc-Corp veröffentlicht voraussichtlich am 23.07.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,721 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Associated Banc-Corp noch 0,650 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll Associated Banc-Corp mit einem Umsatz von insgesamt 438,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 615,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28,84 Prozent verringert.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 10 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 2,94 USD, gegenüber 2,77 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 1,74 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,46 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
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