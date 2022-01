Erste Schätzungen: Associated Banc-Corp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Associated Banc-Corp äußert sich voraussichtlich am 20.01.2022 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals.

9 Analysten schätzen im Schnitt, dass Associated Banc-Corp im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,421 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,400 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Associated Banc-Corp in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 3,42 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 263,4 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 272,8 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2,09 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,19 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,06 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 1,21 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at