Erste Schätzungen: Associated Banc-Corp stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Associated Banc-Corp wird sich voraussichtlich am 23.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

10 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,685 USD gegenüber 0,590 USD im Vorjahresquartal.

Associated Banc-Corp soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 384,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 8 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 34,13 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 583,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,88 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,77 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,46 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at