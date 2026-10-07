Associated Banc Aktie

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WKN: 907145 / ISIN: US0454871056

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07.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: Associated Banc-Corp veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Associated Banc-Corp wird voraussichtlich am 22.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 10 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,769 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Associated Banc-Corp 0,730 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 8 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 26,87 Prozent auf 463,7 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 634,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Insgesamt erwarten 11 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 3,00 USD je Aktie, gegenüber 2,77 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 8 Analysten durchschnittlich auf 1,77 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,46 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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