Erste Schätzungen: Assurant gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Assurant wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,29 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Assurant 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll Assurant nach den Prognosen von 5 Analysten 3,29 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,07 Milliarden USD umgesetzt worden.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,47 USD, gegenüber 16,93 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 13,63 Milliarden USD im Vergleich zu 12,81 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at