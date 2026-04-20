Assurant Aktie
WKN: A0BLRP / ISIN: US04621X1081
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20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Assurant gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Assurant wird voraussichtlich am 05.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,29 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Assurant 2,83 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll Assurant nach den Prognosen von 5 Analysten 3,29 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 7,11 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,07 Milliarden USD umgesetzt worden.
Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 20,47 USD, gegenüber 16,93 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 13,63 Milliarden USD im Vergleich zu 12,81 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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