Erste Schätzungen: Assurant präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Assurant öffnet voraussichtlich am 10.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 8 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 5,54 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Assurant 3,87 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll Assurant im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 3,31 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 6,48 Prozent gesteigert.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 19,75 USD im Vergleich zu 14,46 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 12,78 Milliarden USD, gegenüber 11,88 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at