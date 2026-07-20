Erste Schätzungen: Assurant veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Assurant wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Prognosen von 8 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 5,17 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Assurant noch ein Gewinn pro Aktie von 4,56 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Assurant 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 3,43 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,63 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Assurant 3,16 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 21,06 USD, gegenüber 16,93 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 7 Analysten durchschnittlich auf 13,90 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 12,81 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at