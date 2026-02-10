Erste Schätzungen: Astec Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Astec Industries stellt voraussichtlich am 25.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,830 USD gegenüber 0,920 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Astec Industries 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 374,2 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Astec Industries 359,0 Millionen USD umsetzen können.

2 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,07 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,190 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 1,38 Milliarden USD, gegenüber 1,31 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at