Astec Industries Aktie
WKN: 885275 / ISIN: US0462241011
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Astec Industries veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Astec Industries gibt voraussichtlich am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
4 Analysten schätzen, dass Astec Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,04 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,720 USD je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 22,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 405,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 330,3 Millionen USD umgesetzt.
Die Prognosen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,60 USD, gegenüber 1,68 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 4 Analysten durchschnittlich 1,62 Milliarden USD im Vergleich zu 1,41 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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