Astellas Pharma Aktie

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WKN: 856273 / ISIN: JP3942400007

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21.07.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: Astellas Pharma gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Astellas Pharma stellt voraussichtlich am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 51,57 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 34,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Astellas Pharma 38,22 JPY je Aktie vermeldete.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 562,57 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 11,23 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 505,79 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 186,31 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 162,77 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2.263,34 Milliarden JPY, gegenüber 2.139,25 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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