Erste Schätzungen: Astellas Pharma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Astellas Pharma wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 27,86 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Astellas Pharma 41,84 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Astellas Pharma 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 511,39 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Astellas Pharma 459,29 Milliarden JPY umsetzen können.

Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 153,90 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,35 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 2.123,86 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1.912,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at