Astellas Pharma Aktie
WKN: 856273 / ISIN: JP3942400007
|
12.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Astellas Pharma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Astellas Pharma wird voraussichtlich am 27.04.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 27,86 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Astellas Pharma 41,84 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Astellas Pharma 5 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 511,39 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 11,34 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Astellas Pharma 459,29 Milliarden JPY umsetzen können.
Der Ausblick von 11 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 153,90 JPY. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 28,35 JPY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 13 Analysten auf durchschnittlich 2.123,86 Milliarden JPY, nachdem im Fiskaljahr zuvor 1.912,32 Milliarden JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Astellas Pharma Inc.
|
06:21
|Erste Schätzungen: Astellas Pharma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
03.02.26
|Ausblick: Astellas Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
20.01.26
|Erste Schätzungen: Astellas Pharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
29.10.25
|Ausblick: Astellas Pharma legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
Analysen zu Astellas Pharma Inc.
Aktien in diesem Artikel
|Astellas Pharma Inc.
|14,00
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen mit uneinheitlichem Wochenschluss -- ATX zog zum Wochenschluss kräftig an -- DAX schlussendlich stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt tendierte vor dem Wochenende deutlich höher. Der deutsche Leitindex zeigte sich letztlich wenig verändert. Die Wall Street bewegte sich mit verschiedenen Vorzeichen. Die Börsen in Fernost verbuchten am Freitag Gewinne.