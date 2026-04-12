Erste Schätzungen: Astellas Pharma informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Astellas Pharma gibt voraussichtlich am 27.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,177 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,270 USD erwirtschaftet worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Astellas Pharma in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,39 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,30 Milliarden USD im Vergleich zu 3,01 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 11 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,974 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 0,190 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 12 Analysten im Durchschnitt 13,50 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 12,54 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at