Erste Schätzungen: Astellas Pharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Astellas Pharma lädt voraussichtlich am 04.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 44,49 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -54,550 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 1,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 524,05 Milliarden JPY gegenüber 517,41 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 98,62 JPY, gegenüber 28,35 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 11 Analysten auf durchschnittlich 2.038,80 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 1.912,32 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at