Astellas Pharma Aktie
WKN DE: A0YGQP / ISIN: US04623U1025
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Astellas Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Astellas Pharma lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.
Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Gewinn von 0,319 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,260 USD je Aktie erzielt worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Astellas Pharma nach den Prognosen von 5 Analysten im Schnitt 3,48 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 3,50 Milliarden USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 10 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,16 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 1,08 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 14,10 Milliarden USD, gegenüber 14,20 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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