Erste Schätzungen: Astellas Pharma stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astellas Pharma wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,283 USD je Aktie gegenüber -0,360 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 3,35 Milliarden USD aus – das entspräche einem Minus von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,40 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,631 USD, wohingegen im Vorjahr noch 0,190 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 13,00 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 12,54 Milliarden USD waren.

