Astera Labs Aktie
WKN DE: A404AF / ISIN: US04626A1034
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19.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Astera Labs informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Astera Labs lädt voraussichtlich am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.
20 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,19 USD gegenüber 0,500 USD im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Astera Labs nach den Prognosen von 18 Analysten 550,8 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 138,88 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 230,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 23 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,99 USD, wohingegen im Vorjahr noch 1,22 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 22 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,91 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 852,5 Millionen USD waren.
Redaktion finanzen.at
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