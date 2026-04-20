Erste Schätzungen: Astera Labs legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Astera Labs präsentiert in der voraussichtlich am 05.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

20 Analysten schätzen im Schnitt, dass Astera Labs im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,536 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,180 USD je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal soll Astera Labs im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 292,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 18 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 159,4 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 83,13 Prozent gesteigert.

Die Schätzungen von 21 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,49 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 1,22 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 20 Analysten von durchschnittlich 1,36 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 852,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at