Erste Schätzungen: Astera Labs präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Astera Labs lässt sich voraussichtlich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Astera Labs die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Schätzungen von 19 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,516 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Astera Labs ein EPS von 0,140 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Astera Labs in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 76,88 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 17 Analysten durchschnittlich bei 249,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 141,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 19 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 1,78 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -0,640 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 20 Analysten im Schnitt von insgesamt 831,6 Millionen USD aus, im Gegensatz zu 396,3 Millionen USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at