Erste Schätzungen: Astera Labs vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Astera Labs wird voraussichtlich am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 20 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 0,691 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 138,28 Prozent erhöht. Damals waren 0,290 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

18 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 87,89 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 191,9 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Astera Labs für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 360,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 21 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,02 USD, gegenüber 1,22 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 21 Analysten durchschnittlich auf 1,55 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 852,5 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at