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30.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Astral Poly Technik stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Astral Poly Technik lädt voraussichtlich am 14.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,46 INR gegenüber 5,02 INR im Vorjahresquartal.

Astral Poly Technik soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 19,32 Milliarden INR abgeschlossen haben – davon gehen 15 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 22,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 15,77 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 25 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 26,80 INR, wohingegen im Vorjahr noch 19,97 INR vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 26 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 77,88 Milliarden INR erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 65,69 Milliarden INR waren.

Redaktion Finanzen.net

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