WKN: 886715 / ISIN: US0463531089

26.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: AstraZeneca mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AstraZeneca wird sich voraussichtlich am 10.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 13 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 1,05 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 0,480 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal soll AstraZeneca nach den Prognosen von 13 Analysten 15,48 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 4,93 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 14,75 Milliarden USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 25 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 4,58 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es 2,27 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 25 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 58,38 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 54,10 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

AstraZeneca PLC (spons. ADRs) 78,00 -0,64%

