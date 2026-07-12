Erste Schätzungen: AstraZeneca mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

AstraZeneca wird sich voraussichtlich am 27.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 17 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 2,49 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte AstraZeneca 1,18 GBP je Aktie erwirtschaftet.

Laut einer Schätzung von 16 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 15,47 Milliarden USD betragen, verglichen mit 10,83 Milliarden GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Für das Fiskaljahr rechnen 27 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 10,24 USD im Vergleich zu 5,01 GBP im Vorjahr. Den Umsatz sehen 25 Analysten durchschnittlich bei 63,26 Milliarden USD, gegenüber 44,57 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at