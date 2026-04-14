AstraZeneca Aktie
WKN: 886455 / ISIN: GB0009895292
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14.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AstraZeneca öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
AstraZeneca lädt voraussichtlich am 29.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.03.2026 endete.
17 Analysten schätzen, dass AstraZeneca für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,52 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,49 GBP je Aktie erwirtschaftet.
Laut einer Schätzung von 16 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 14,87 Milliarden USD betragen, verglichen mit 10,79 Milliarden GBP im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Die Schätzungen von 27 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 10,28 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 5,01 GBP einfahren können. Beim Umsatz gehen 25 Analysten von durchschnittlich 63,28 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 44,57 Milliarden GBP erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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