Erste Schätzungen: AstraZeneca präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

AstraZeneca lädt voraussichtlich am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

13 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,11 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,760 GBP erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 13 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 15,48 Milliarden USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 11,62 Milliarden GBP erzielt wurde.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 25 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 9,16 USD, gegenüber 3,55 GBP je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 25 Analysten im Durchschnitt 58,38 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 42,32 Milliarden GBP generiert worden waren.

