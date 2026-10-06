Quartalsprognose 06.10.2026 06:21:33

Erste Schätzungen: AT&T stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Erste Schätzungen: AT&T stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Das sind die Schätzungen der Experten für die anstehende AT&T-Bilanz.

AT&T veröffentlicht voraussichtlich am 21.10.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

22 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,601 USD gegenüber 1,29 USD im Vorjahresquartal.

19 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 3,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 30,71 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 31,70 Milliarden USD aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 24 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,34 USD im Vergleich zu 3,04 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 21 Analysten durchschnittlich bei 129,30 Milliarden USD, gegenüber 125,65 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

04.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 40
04.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 40: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
03.10.26 KW 40: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
03.10.26 September 2026: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat

Börse aktuell - Live Ticker

ATX & DAX mit Aufschlägen -- Asiens Börsen mit Gewinnen
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. An den Börsen in Asien geht es am Dienstag aufwärts.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen