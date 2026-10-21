AT & S Aktie
WKN: 96998 / ISIN: AT0000969985
|Kennzahlen im Überblick
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21.10.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: AT S (AT&S) mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
AT S (AT&S) wird voraussichtlich am 05.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 2,08 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,310 EUR je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 3 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 45,87 Prozent auf 652,6 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte AT S (AT&S) noch 447,4 Millionen EUR umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 9,03 EUR aus. Im Vorjahr waren -1,110 EUR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 2,72 Milliarden EUR, nachdem im Vorjahr 1,79 Milliarden EUR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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