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WKN: 866126 / ISIN: CA0467894006

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Atco legt Quartalsergebnis vor

Atco lässt sich voraussichtlich am 29.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Atco die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 5 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,948 CAD. Dies würde einem Zuwachs von 66,32 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Atco 0,570 CAD je Aktie vermeldete.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 9,44 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 1,27 Milliarden CAD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,16 Milliarden CAD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,80 CAD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 1,34 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 5,73 Milliarden CAD, gegenüber 5,14 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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