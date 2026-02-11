Erste Schätzungen: Atco öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Atco wird voraussichtlich am 26.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,28 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,23 CAD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite soll Atco 1 Analyst zufolge im vergangenen Quartal 1,39 Milliarden CAD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 0,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atco 1,39 Milliarden CAD umsetzen können.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,51 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 3,83 CAD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 5,45 Milliarden CAD, gegenüber 4,94 Milliarden CAD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

