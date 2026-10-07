Atea ASA Aktie
WKN: 884578 / ISIN: NO0004822503
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07.10.2026 06:21:33
Erste Schätzungen: Atea ASA stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Atea ASA stellt voraussichtlich am 22.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,41 NOK aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,03 NOK erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz gehen 5 Analysten von einem Zuwachs von 56,99 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 13,24 Milliarden NOK gegenüber 8,43 Milliarden NOK im Vorjahrszeitraum.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,37 NOK, gegenüber 7,87 NOK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 65,04 Milliarden NOK im Vergleich zu 37,38 Milliarden NOK im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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