Erste Schätzungen: Atea ASA stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Atea ASA stellt voraussichtlich am 10.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Atea ASA im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 3,05 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,27 NOK je Aktie gewesen.

Atea ASA soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,96 Milliarden NOK abgeschlossen haben – davon gehen 4 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,41 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 10,61 Milliarden NOK erwirtschaftet worden waren.

Insgesamt erwarten 6 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 7,88 NOK je Aktie, gegenüber 6,95 NOK je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 5 Analysten durchschnittlich auf 55,38 Milliarden NOK fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 34,58 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at