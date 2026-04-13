Atea ASA Aktie
WKN: 884578 / ISIN: NO0004822503
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atea ASA vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Atea ASA wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 2,21 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Atea ASA ein EPS von 1,45 NOK je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 66,52 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 14,24 Milliarden NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,55 Milliarden NOK umgesetzt.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 9,93 NOK, gegenüber 7,87 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 59,52 Milliarden NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 37,38 Milliarden NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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