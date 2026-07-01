Erste Schätzungen: Atea ASA zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atea ASA wird voraussichtlich am 16.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

5 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 1,99 NOK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 41,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,41 NOK je Aktie erzielt worden waren.

Im abgelaufenen Quartal soll Atea ASA nach den Prognosen von 5 Analysten 16,11 Milliarden NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 76,27 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,14 Milliarden NOK umgesetzt worden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,43 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 7,87 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich auf 57,28 Milliarden NOK, gegenüber 37,38 Milliarden NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at