Erste Schätzungen: Atkore International Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Atkore International Group lädt voraussichtlich am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,630 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Atkore International Group 1,31 USD je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Atkore International Group in dem im Dezember abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 1,79 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 649,8 Millionen USD im Vergleich zu 661,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,18 USD, gegenüber -0,450 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 3,00 Milliarden USD im Vergleich zu 2,85 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at