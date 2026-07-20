Erste Schätzungen: Atkore International Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Atkore International Group wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

In Sachen EPS gehen 4 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,55 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atkore International Group noch 1,25 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Atkore International Group 4 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 771,4 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 4,94 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Atkore International Group 735,0 Millionen USD umsetzen können.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 4 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,32 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -0,450 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,96 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 2,85 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at