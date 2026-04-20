Erste Schätzungen: Atkore International Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Atkore International Group wird sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,460 USD je Aktie vermeldet.

4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 714,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 701,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,28 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,85 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at