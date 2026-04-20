Atkore International Group Aktie
WKN DE: A2ALP3 / ISIN: US0476491081
|
20.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Atkore International Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Atkore International Group wird sich voraussichtlich am 05.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals äußern.
Im Durchschnitt erwarten 4 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,00 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,460 USD je Aktie vermeldet.
4 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 714,2 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 1,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 701,7 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 5,28 USD, gegenüber -0,450 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 3,00 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 2,85 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Atkore International Group Inc
|
06:21
|Erste Schätzungen: Atkore International Group zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
02.02.26
|Ausblick: Atkore International Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
19.01.26
|Erste Schätzungen: Atkore International Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
19.11.25
|Ausblick: Atkore International Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
05.11.25
|Erste Schätzungen: Atkore International Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Atkore International Group Inc
Aktien in diesem Artikel
|Atkore International Group Inc
|57,90
|-1,70%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
Die Börsen in Fernost nehmen zum Wochenbeginn Fahrt auf.