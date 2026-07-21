Atlanta Braves a Aktie
WKN DE: A3ERKH / ISIN: US0477261046
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21.07.2026 06:21:35
Erste Schätzungen: Atlanta Braves A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Atlanta Braves A lädt voraussichtlich am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.
Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,306 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,470 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Atlanta Braves A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,35 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 316,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 312,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,106 USD aus. Im Vorjahr waren -0,370 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 5 Analysten im Durchschnitt 781,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 732,5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
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