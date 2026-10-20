Erste Schätzungen: Atlanta Braves A präsentiert Quartalsergebnisse

Atlanta Braves A wird voraussichtlich am 04.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 5 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,512 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Atlanta Braves A noch 0,470 USD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Atlanta Braves A in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,65 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 344,7 Millionen USD im Vergleich zu 311,5 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 5 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,591 USD, gegenüber -0,370 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt 793,2 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 732,5 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at