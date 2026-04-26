Atlanta Braves a Aktie

Atlanta Braves a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3ERKH / ISIN: US0477261046

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26.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Atlanta Braves A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Atlanta Braves A präsentiert in der voraussichtlich am 11.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich -0,716 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,660 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 45,48 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 68,7 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 47,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,078 USD im Vergleich zu -0,370 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 774,9 Millionen USD, gegenüber 732,5 Millionen USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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